04.01.2020

2020-01-04 16:15:03

Как париться по науке - о важных правилах русской бани знают в Судогде

Длинные зимние праздники - это всегда масса традиционных развлечений. И одно из них - посещение бани. Ну а чтобы банный день прошел еще и с пользой для здоровья и хорошего настроения не стоит забывать о важных правилах. Каких? - знают в Судогде.

Такими дровами Владимир Ремез обычно топит баню. Ольха, ель, сосна, но лучше всего - берёза. Семья большая, так что дров нужно много.

- Суббота - банный день.

- А сколько дров сжигаете за одну субботу?

- 3 охапки большие, - говорит Владимир Ремез

Баня - ритуал еженедельный, но особенно важно попариться в канун Нового года. Этой семейной традиции уже не первый год. А готовиться к "зимней баньке" Владимир Емельянович начинает ещё на Троицу - делает берёзовые веники.

Экстракты женьшеня и элеутерококка также идут в дело. Лечебные травы Владимир Емельянович выращивает на огороде. У него целая собственная энциклопедия. А когда уже всё готово, можно и поддать пару!

Особенными лечебными свойствами обладает липа. Поэтому 30 лет назад Владимир Емельянович выбрал именно это дерево для строительства бани.

- Простуда там, прислоняешься к липе спиной, и она прогревает, - делится опытом Владимир Ремез.

И пусть банька получилась небольшой, париться в ней одно удовольствие. Новогоднюю традицию чтут дети, внук и уже правнуки!

- Они когда приезжают, мы все начинаем париться. Баня-то небольшая. Две очереди! - говорит Владимир Емельянович.

Обтирание снегом закаляет дух, но в этом году со снегом туго, так что после традиционной новогодней бани - сразу традиционный чай. Галина Александровна, жена Владимира Емельяновича, делает печенье, но чай Владимир Емельянович всегда готовит сам.

- Девочки очень любят его чай. Утром просыпаются в воскресенье и говорят: "Папа, налей, пожалуйста, своего волшебного чая!" - говорит Галина Александровна.



Травяной чай из настоящего самовара. Что может быть вкуснее. Липа, душица, иван-чай, мята и обязательно, ложечка мёда, чтобы сделать наступающий Новый год чуточку слаще.



Нина Глизница, Александр Чернышев, Вести-Владимир.