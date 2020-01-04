Исследователи составили список из пяти продуктов, способных вызвать неконтролируемое повышение веса. Самым опасным из них эксперты считают рапсовое масло, сообщает .
Рапс может вызвать не ..
Исследователи составили список из пяти продуктов, способных вызвать неконтролируемое повышение веса. Самым опасным из них эксперты считают рапсовое масло, сообщает .
Рапс может вызвать не только повышение веса, но в запущенных случаях – потерю памяти и деменцию. На втором месте оказались аспартам и сукралоза – подсластители, которые во много раз слаще сахара. За ними следует глютен, который, помимо всего прочего, может привести к запорам. Помимо него в рейтинг попали обработанное коровье молоко и глутамат натрия.