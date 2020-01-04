Исследователи составили список из пяти продуктов, способных вызвать неконтролируемое повышение веса. Самым опасным из них эксперты считают рапсовое масло, сообщает . Рапс может вызвать не ..

Исследователи составили список из пяти продуктов, способных вызвать неконтролируемое повышение веса. Самым опасным из них эксперты считают рапсовое масло, сообщает .Рапс может вызвать не только повышение веса, но в запущенных случаях – потерю памяти и деменцию. На втором месте оказались аспартам и сукралоза – подсластители, которые во много раз слаще сахара. За ними следует глютен, который, помимо всего прочего, может привести к запорам. Помимо него в рейтинг попали обработанное коровье молоко и глутамат натрия.