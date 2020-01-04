Рождественские чудеса случаются. Американская актриса Камерон Диас сообщила удивительную новость – в 47 лет она впервые стала мамой.

Рождественские чудеса случаются. Американская актриса Камерон Диас сообщила удивительную новость – в 47 лет она впервые стала мамой.По информации таблоидов, еще осенью прошлого года появилась информация об интересном положении голливудской дивы. Но никто не отнесся к этим новостям серьезно. Диас относится к тем звездным персонажам, кого ежегодно и не раз отправляли в декрет.Но в этот раз не до шуток. Она сама сообщила о волнительном событии в ее семье."Счастливого Нового года от семейства Мэдденов! Мы невероятно счастливы, польщены и благодарны, что начинаем наше новое десятилетие с объявления о рождении дочери, Рэддикс Мэдден".Рэддикс родилась 3 января 2020 года.Звезда "Ангелов Чарли", "Свадьбы лучшего друга", "Маски", "Быть Джоном Малковичем" пять лет счастлива в браке с 40-летним гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.Супруги ведут достаточно закрытый образ жизни и избегают публичности. Именно поэтому Диас сразу разъяснила, что никаких фото и деталей произошедшего пресса и общественность не узнают, кроме того, что "наша девочка на самом деле очень и очень хорошенькая".