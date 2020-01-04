Китай и Франция призывает сохранить ядерную сделку по Ирану. Об этом говорится в заявлении, сделанном МИД Поднебесной после обсуждения ситуации на Ближнем Востоке главами внешнеполитических ведомств Китая и Франции.

Китай и Франция призывает сохранить ядерную сделку по Ирану. Об этом говорится в заявлении, сделанном МИД Поднебесной после обсуждения ситуации на Ближнем Востоке главами внешнеполитических ведомств Китая и Франции.Разговор состоялся в субботу по инициативе французской стороны. Жан-Ив Ле Дриан и Ван И высказались за необходимость сохранения ядерной сделки по Ирану, несмотря на последние события в регионе.Диалог министров прошел на фоне обострения отношений между Ираном и США, которые ранее ликвидировали в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Важно, чтобы инцидент с ликвидацией высокопоставленного военного не сказался на выполнении СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), отметили стороныЛе Дриан подчеркнул, что Франция выступает против применения военной силы в международных отношениях, и считает, что необходимо уважать суверенитет Ирака.