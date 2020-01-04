Корпорация Microsoft напоминает: с 14 января прекращается поддержка Windows 7.

Корпорация Microsoft напоминает: с 14 января прекращается поддержка Windows 7.С этого момента "семерка" больше не будет обновляться. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), чтобы в том числе обеспечить должный уровень безопасности​​​.В пресс-службе Microsoft в России рассказали, что при создании Windows 10 на первое место вышли проблемы кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз.Также в компании предупредили, что установка современной ОС на морально устаревшее оборудование не решит проблему. При этом, скорее всего, существенно снизится производительность, сообщает РИА Новости.В Microsoft сообщили, что после 14 января работа устаревших устройств на Windows 7 не остановится, но обновлений, обеспечивающих стабильность и производительность работы операционной системы, не будет.