Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего игрового дня в регулярном чемпионате и назвала трех звезд. Лига включила в список особо отличившихся хоккеистов двух россиян: игроков Вашингтон Кэпиталз Илью Самсонова и Евгения Кузнецова.

Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего игрового дня в регулярном чемпионате и назвала трех звезд. Лига включила в список особо отличившихся хоккеистов двух россиян: игроков "Вашингтон Кэпиталз" Илью Самсонова и Евгения Кузнецова.22-летний Самсонов стал одним их героев матча с "Каролиной Харрикейнз", став автором 38 отраженных бросков по своим воротам. Его признали второй звездой. Кузнецов же получил третью звезду за гол и результативную передачу. Россияне помогли "кэпс" победить со счетом 4:3.Первой звездой дня в НХЛ был назван нападающий "Даллас Старз" Джо Павелски. Он, как и Кузнецов, набрал два балла по системе "гол + пас". Его клуб победил "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:1.