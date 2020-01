Очевидец снял на видео ликвидацию вооруженного ножом мужчины, который в пятницу днем атаковал прохожих в городе Вильжюиф, что на южной окраине Парижа.

Очевидец снял на видео ликвидацию вооруженного ножом мужчины, который в пятницу днем атаковал прохожих в городе Вильжюиф, что на южной окраине Парижа.Инцидент произошел около двух часов дня 3 января на аллее художницы Сони Делоне. Молодой человек ранил четырех человек, после чего попытался укрыться от подоспевших полицейских в супермаркете. На пороге магазина его и застрелили.Спасти жизнь одно из пострадавших врачам не удалось, состояние еще одного оценивается как крайне тяжелое.#Villejuif: At least three people have been stabbed by a knifeman in Villejuif, south of Paris. The suspect has been shot dead by armed police. pic.twitter.com/jgkrQmXyxM— I.E.N. (@BreakingIEN) January 3, 2020О мотивах нападавшего ничего не сообщается.