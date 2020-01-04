Бывший чемпион двух весовых категорий Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор выдвинул свою кандидатуру в качестве запасного бойца на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Бывший чемпион двух весовых категорий Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор выдвинул свою кандидатуру в качестве запасного бойца на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона."Я буду готов зацепиться за этот пояс, потому что там что-то произойдет. У меня будет хороший тренировочный лагерь перед боем с Серроне, а потом хороший бой, — приводит слова Макгрегора Спортбокс.Ru. – Я знаю Дональда как хорошего бойца, но я буду готов. Это будет как сезон, а бой против него – началом сезона. Дональд был первым, с кем я согласился подраться, и вот мы здесь".Напомним, что ирландский боец встретится с американцем 19 января. Нурмагомедов же проведет свой бой против Фергюсона спустя три месяца – 19 апреля.