Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в субботу в телефонной беседе обсудили сотрудничество двух стран, в том числе затронув и сферу энергетики.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в субботу в телефонной беседе обсудили сотрудничество двух стран, в том числе затронув и сферу энергетики.В конце разговора главы правительств поздравили друг друг с Новым годом и приближающимся Рождеством, пишет ТАСС.В четверг концерн "Белнефтехим" сообщил, что из-за отсутствия подписанных контрактов на поставку нефти из России, белорусские НПЗ работают в режиме минимальной технологической загрузки. Поставки сырья от российских нефтекомпаний прекратились 1 января. Декабрьских запасов нефти предприятиям "Белнефтехима" хватит приблизительно до 20 января.Позже в концерне сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.