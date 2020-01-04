Нафтогаз и Газпром должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой украинской компании.

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца отчитаться перед Стокгольмским арбитражем. В частности, сообщить о судьбе взаимных судебных исков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой украинской компании.Ранее сообщалось, что Москва и Киев подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января. Согласно документу, "Нафтогаз" забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.1 января глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что первая ночь работы компании прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту. Документ также содержит пункт об отзыве компаниями взаимных судебных претензий.