Парень, атаковавший людей рядом с французским городом Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн), оказался исламистом. Причем принял он мусульманство совсем недавно.

Парень, атаковавший людей рядом с французским городом Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн), оказался исламистом. Причем принял он мусульманство совсем недавно.В базе радикальных исламистов полиции его не было, французским правоохранителям 22-летний Натан знаком в основном по мелким нарушениям. Однако в его рюкзаке обнаружили записку с высказываниями религиозного характера.Кроме того, молодой человек неоднократно госпитализировался в психиатрическую лечебницу с обострением.Натан, пришедший в парк рядом с Вильжюифом босым и с ножом, ранил одного человека, который позже скончался. Затем – у крупного торгового центра – еще двоих, они сейчас находятся в больнице. Преступника ликвидировали.Полиция не считает инцидент терактом, дело передано в прокуратуру, передает ТАСС.