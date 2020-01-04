Эксперты в области страхования составили рейтинг из десяти самых безопасных стран для путешествий. Список был сформирован на основе отзывов туристов, а также с учетом оценок социологов, ..

Эксперты в области страхования составили рейтинг из десяти самых безопасных стран для путешествий. Список был сформирован на основе отзывов туристов, а также с учетом оценок социологов, сообщаетРейтинг возглавила Австралия. Специалисты отмечают, что эта страна подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежных "тусовок". Серебро досталось Швеции. За ней следуют Новая Зеландия, Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.