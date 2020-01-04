Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завершить гонку в классическом спринте Тур де Ски на призовом месте, и финишировала на шестой строчке. Гонка шестого этапа проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завершить гонку в классическом спринте "Тур де Ски" на призовом месте, и финишировала на шестой строчке. Гонка шестого этапа проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме.Уже в самом начале заезда Непряева упала после того, как норвежка Астрид Якобсен угодила палкой в одно из лыж россиянки. После этого инцидента Непряева уже не смогла настигнуть убежавших вперед соперниц. Она приехала на финиш через 15,30 секунды после победительницы.А победу праздновала словенка Анамария Лампич, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 03,03 секунды. Второе место – у той самой Якобсен, пересекшей финишную линию спустя 0,22 секунды. Третье место – у американки Джессики Диггинс (+0,28).В воскресенье, пятого января, "Тур де Ски" завершится масс-стартом.