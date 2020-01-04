Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.
Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.
Ранее сообщалось, что с 1 января прекратились поставки сырья из России на белорусские НПЗ из-за отсутствия подписанных контрактов и согласованных ценовых условий.
Червяков, назначенный на эту должность накануне, 3 января, отметил, что в условиях неопределенности с поставками, поиск таких источников должен идти активно, передает РИА Новости.
Министр также рассказал о задачах, поставленных перед ним при назначении на эту должность. Одна из них — снижение уязвимости белорусской экономики от внешних шоков.
Перед Новым годом президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды обсудили по телефону поставки российской нефти в Белоруссию. Лукашенко также обсудил эти вопросы с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и российским министром энергетики Александром Новаком.