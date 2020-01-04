Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.

Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.Ранее сообщалось, что с 1 января прекратились поставки сырья из России на белорусские НПЗ из-за отсутствия подписанных контрактов и согласованных ценовых условий.Червяков, назначенный на эту должность накануне, 3 января, отметил, что в условиях неопределенности с поставками, поиск таких источников должен идти активно, передает РИА Новости.Министр также рассказал о задачах, поставленных перед ним при назначении на эту должность. Одна из них — снижение уязвимости белорусской экономики от внешних шоков.Перед Новым годом президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды обсудили по телефону поставки российской нефти в Белоруссию. Лукашенко также обсудил эти вопросы с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и российским министром энергетики Александром Новаком.