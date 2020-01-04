Западные журналисты рассказали об инциденте, в ходе которого глава Белого дома из-за оплошности своих подчиненных не смог принять звонок от президента России. Американский лидер недоумевал о том, как такое могло произойти.

Западные журналисты рассказали об инциденте, в ходе которого глава Белого дома из-за оплошности своих подчиненных не смог принять звонок от президента России. Американский лидер недоумевал о том, как такое могло произойти.Случай произошел в 2017 году во время ужина президента США Дональда Трампа и занимавшей на тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй. Это был первый зарубежный визит британского политика, сообщает Business Insider.Через несколько недель после победы на президентских выборах Трамп принимал Мэй в столице Соединенных Штатов – Вашингтоне. В ходе разговора собеседница спросила лидера о том, не доводилось ли ему общаться с президентом России Владимиром Путиным.Глава американского государства ответил отрицательно. После этого к нему наклонился генерал Майкл Флинн, который занимал пост советника по национальной безопасности. Он признался, что Путин звонил в Белый дом несколькими днями ранее, однако этот звонок не смогли включить в программу из-за плотного графика президента. В ответ Дональд Трамп "взорвался"."Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали. Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете", – гневался глава США.