Национальное агентство Украины по противодействию коррупции опубликовало очередную декларацию президента Владимира Зеленского.

Национальное агентство Украины по противодействию коррупции опубликовало очередную декларацию президента Владимира Зеленского. Согласно декларации, украинский лидер задекларировал более 210 тыс. долларов дохода от студии "Квартал 95". В конце декабря 2019 года Зеленский получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тыс. долларов) от студии "Квартал 95" и 104 тыс. гривен (4,3 тыс. долларов) компенсации за пользование торговой маркой.Студия "Квартал 95" занимается производством фильмов, сериалов и юмористических передач. Ее основателем является Зеленский, который ранее заявил, что вышел из бизнеса из-за избрания его на пост главы государства.В мае прошлого года стало известно, что в декларации нового президента Украины указаны дом в Киеве (353 квадратных метра, стоимость на момент приобретения – 31 тыс. долларов), квартира (131 квадратный метр, стоимость – 28,5 тыс. долларов), земельный участок площадью 1200 квадратных метров и два парковочными места, а также дом в Италии, квартира в Великобритании и 10 гостиничных номеров в Грузии.