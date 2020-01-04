Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого погибли три человека: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и поджог.

Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.Пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской, 22 произошел в четверг. Выгорело около 800 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших: мужчины 60 лет и двух женщин 79 и 80 лет.Рассматриваются три версии возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и поджог.Всего в доме зарегистрированы 46 человек. Сейчас им оперативно готовят дубликаты документов и временных удостоверений личности взамен сгоревших на пожаре паспортов. Первые жители этого дома получат документы уже в субботу. В настоящее время в маневренном фонде размещены четыре семьи, остальные жильцы дома находятся у родственников. Для погорельцев организован сбор вещей. Помимо причитающихся выплат по 50 тысяч рублей на каждую семью из областного бюджета, благотворительную помощь для помощи пострадавшим от пожара оказывают несколько организаций.