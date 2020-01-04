Аномальное тепло держится за счет атлантического циклона, под которым находится почти вся территория России.

Аномальное тепло держится за счет атлантического циклона, под которым находится почти вся территория России. В некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры (Псков, Нижний Новгород). В большинстве областей (за исключением Чукотки и Камчатского края) температура воздуха будет значительно – до 16 градусов – выше нормы.В Поволжье и Центральной России столбик термометра поднимется до 2 градусов выше нуля. В европейской части России 6 января из-за холодного фронта температура понизится, но аномальное тепло сохранится, и уже 8 января будет 2 градуса тепла, передает Гидрометцентр.