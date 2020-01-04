Неизвестный, повредив замок, проник в багажное отделение его автомобиля, откуда тайно похитил инструменты, после чего скрылся...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали двоих подростков, подозреваемых в краже.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о краже обратился 62-летний житель района. По словам заявителя, на улице Генерала Белова неизвестный, повредив замок, проник в багажное отделение его автомобиля, откуда тайно похитил инструменты, после чего скрылся. Ущерб составил 13 000 рублей.В результате отработки территории полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 16 и 17-летний жители столицы. Похищенное изъято.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22