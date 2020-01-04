Нью-Йорк таймс уличила Майка Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель генерала Сулеймани.

Газета "Нью-Йорк таймс" уличила Майка Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель генерала Сулеймани. Издание изучило 22-секундную видеозапись, размещенную Помпео в "Твиттере". В твите Помпео утверждает, что иракцы "танцуют на улицах в поддержку свободы" и что жители "благодарны за то, что генерала Сулеймани больше нет".Издание считает, что картина всеобщего ликования, преподнесенная Помпео, явно приукрашена. На самом деле никто из людей, попавших в кадр, не танцевал. Только один человек действительно ликовал по поводу гибели Сулеймани, остальные скандировали, что его смерть стала отмщением за смерть иракцев, протестовавших против присутствия Ирана на территории своей страны.Газета обратилась за комментарием в Госдепартамент, но пока не получила ответ."Нью-Йорк таймс" считает видео примером того, как распространяется дезинформация в современном мире. Газета считает, что Помпео слишком стремился создать нужную Вашингтону картину происшедшего.Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела предместий Багдада погиб генерал Касим Сулеймани – руководитель спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции. Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.