На родине бывшего президента преследуют за мародерство, государственную измену и отмывание денег. Однако вместо того, чтобы явиться на допрос, политик решил покинуть страну.

На родине бывшего президента преследуют за мародерство, государственную измену и отмывание денег. Однако вместо того, чтобы явиться на допрос, политик решил покинуть страну.Экс-президент Украины, по данным журналистов, улетел в Катар. Из арабского государства он отправился на Сейшельские острова, где отдыхает от политики на элитной яхте.Как пишет, Петр Порошенко был замечен на 60-метровом катере "KATINA". Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов. По последним данным, корабль стоит у причала вблизи Сейшел под флагом Маршалловых островов.Портнов отметил, что стоимость аренды такой яхты составляет порядка 350-380 тысяч долларов в неделю. Это равняется около 22,3 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту. Юрист считает, что Петр Порошенко приобрел это судну на деньги, которые предназначались для украинской армии.