Сайт американской призывной службы упал после удара США по Ираку, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и возникшего ажиотажа вокруг темы возможности Третьей мировой войны.

Сайт американской призывной службы упал после удара США по Ираку, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и возникшего ажиотажа вокруг темы возможности Третьей мировой войны. В "Твиттере", где быстро набрал популярность хештег #WWIII, ведомство объяснило случившееся возросшим объемом трафика.В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. Иран пообещал отомстить Штатам за ликвидированного генерала, в ответ на это американские власти заявили, что готовы к этому.Россия назвала поступок США авантюрой и выразила обеспокоенность в связи с возможной эскалацией напряженности в регионе.