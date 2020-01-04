Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.Путин отказался сообщить подробности документа, но уточнил, что существенное внимание будет уделено преодолению застоя в сфере доходов граждан."Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался президент.По мнению Путина, в России должно уменьшиться количество граждан, живущих на уровне минимального размера оплаты труда.В послании Федеральному собранию президент формулирует основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.