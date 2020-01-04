Три человека, в том числе девятилетний ребенок, погибли в столкновении с легковушкой на въезде в город Кириши в Ленинградской области. Фатальный занос попал в объектив камеры регистратора.

Три человека, в том числе девятилетний ребенок, погибли в столкновении с легковушкой на въезде в город Кириши в Ленинградской области. Фатальный занос попал в объектив камеры регистратора.Страшное ДТП произошло около трех часов дня 3 января на 42-м километре дороги Зуево — Новая Ладога. При выходе из поворота водитель Skoda Octavia не сбросил скорость и съехал на обочину, после чего машина ушла в занос и вылетела на встречную полосу, прямо перед Volvo XC70.От мощнейшего удара в бок чешского автомобиля на месте погибли находившиеся на заднем сидении 45-летний мужчина и девятилетний мальчик, который не был пристегнут. Спустя несколько часов в больнице скончалась 38-летняя пассажирка водителя Skoda, сам он отделался травмами средней степени тяжести.В Volvo, которым управлял 70-летний водитель, травмы получили двое мужчин 1953 и 1989 годов рождения, их доставили в больницу.