Конфликт с охранником мероприятия привел к потасовке, в которой пострадал работник курорта. После чего гости и охрана вызвали полицию для усмирения разбушевавшегося музыканта.

Рок-звезда 1970-90-х Род Стюарт подрался с охранником на детской вечеринке, сообщает Mirror. 74-летний музыкант отдыхал с 39-летним сыном во Флориде, на курорте Палм-Бич. Инцидент произошел после того, как Стюарты и их друзья попытались проникнуть на частную детскую вечеринку. Конфликт с охранником мероприятия привел к потасовке, в которой пострадал работник курорта. После чего гости и охрана вызвали полицию для усмирения разбушевавшегося музыканта.На рок-музыканта и его окружение был составлен административный протокол, 5 февраля они должны предстать перед судом, несмотря на принесенные извинения работникам курорта.Род Стюарт входит в число самых продаваемых певцов: с начала карьеры продано около 120 миллионов записей его песен. Британец занял 17-е место в списке самых успешных артистов в истории по результатам американского хит-парада Billboard Hot 100.В 2016 году королева Елизавета посвятила певца в рыцари.