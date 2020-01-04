Представители Роспотребнадзора рассказали, каким образом можно избежать обморожения в зимний период и что делать, если предотвратить травму не удалось. В ведомстве отметили, что в ..

Представители Роспотребнадзора рассказали, каким образом можно избежать обморожения в зимний период и что делать, если предотвратить травму не удалось. В ведомстве отметили, что в запущенных случаях оно может привести к необратимым последствиям, передаетСпециалисты обратили внимание, что в первую очередь необходимо тепло одеваться. Это особенно важно для детей, так как у них не развита система терморегуляции. Не менее важно двигаться, чтобы повысить циркуляцию крови в организму. Эксперты также предостерегли жителей от "согревания" алкоголем – он не повышает температуру, а лишь ухудшает чувствительность.