С непобедимыми бактериями, поселившимися в медучреждениях, легко справятся нанокристаллы серебра и кадмия. Итогами исследований в этом направлении поделился ассистент кафедры оптики и спектроскопии физического факультета Воронежского университета Алексей Перепелица.

С непобедимыми бактериями, поселившимися в медучреждениях, легко справятся нанокристаллы серебра и кадмия. Итогами исследований в этом направлении поделился ассистент кафедры оптики и спектроскопии физического факультета Воронежского университета Алексей Перепелица.Активация веществ происходит под воздействием света, причем, не обязательно естественного – достаточно ламп дневного света, утверждает ученый. В результате все поверхности, на которые нанесен состав со спецдобавками, обеззараживается. Стены, полы, салоны машин скорой помощи, мебель, боксы для расходных материалов, контейнеры и пр.Такая тщательная обработка важна в медицинских учреждениях, где постоянно идет борьба со штаммами различных бактерий, приспособившихся к кварцеванию, антисептикам и даже антибиотикам. А также в детсадах и школах, общественном транспорте и местах массового скопления людей.За основу берется стандартный бактерицидный краситель метиленовый синий, уточняет ТАСС. Раствор смешивается с нанокристаллами сульфидов металлов. Эти добавки стабилизируют активную форму красителя и уничтожают бактерии под воздействием света.По статистике ВОЗ, в год происходит около 2 миллионов смертей от бактериальной заболеваемости, в том числе от бактерий, находящихся в медучреждениях.