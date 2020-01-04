Всемирное антидопинговое агентство определило сумму ежегодного взноса для России. В 2020 году российская сторона пополнит казну WADA более чем на один миллион долларов. С каждым последующим годом взнос будет увеличиваться.

Всемирное антидопинговое агентство определило сумму ежегодного взноса для России. В 2020 году российская сторона пополнит казну WADA более чем на один миллион долларов. С каждым последующим годом взнос будет увеличиваться."Размер взноса России в 2020 году составит 1 миллион 015 977 долларов", — приводит слова источника ТАСС. Также известно, что дальнейшие взносы стран будет повышаться примерно на восемь процентов.В 2019 году самые крупные взносы платили США, перечислившие WADA 2 миллиона 513 651 доллар, Япония (1 502 800 долларов и 163 312 добровольного взноса) и Канада. Североамериканская страна внесла международной организации 1 256 826 долларов.В 2020 же году Россия имеет шанс отнять у Штатов первую строчку самой "щедрой" страны. Это может произойти, если Спортивный арбитражный суд займет позицию WADA в вопросе о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства – в таком случае РУСАДА будет вынуждена выплатить штраф в сто тысяч долларов. Россия же будет обязана компенсировать WADA расходы на расследование.Общая сумма взноса может составить около двух миллионов долларов.