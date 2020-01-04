Концерн Белнефтехим сообщил в субботу о достижении договоренности на поставку первой партии нефти из России в 2020 году.

Концерн "Белнефтехим" сообщил в субботу о достижении договоренности на поставку первой партии нефти из России в 2020 году. Как рассказали в компании, в цену сырья не включена премия поставщикам. В "Белнефтехиме" рассчитывают, что декабрьские запасы и объем полученной в скором времени нефти позволят нефтеперерабатывающим заводам работать в январе без остановки."Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти", — заявили ТАСС в концерне.Ранее источники в отрасли сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.