Игорь Иусов из московского департамента здравоохранения дал россиянам советы по борьбе со стрессом и депрессией.

Игорь Иусов из московского департамента здравоохранения дал россиянам советы по борьбе со стрессом и депрессией. В частности, он рекомендовал в меру тренироваться, контактировать с природой и выходить на улицу в солнечную погоду, чтобы получить витамин D.В плане физической активности он отметил пробежки и лыжи. Умеренная нагрузка вне помещений закалит организм и укрепит иммунитет, насытит кровь кислородом, поспособствует выделению адреналина и серотонина. Кроме того, как эксперт сообщил агентству "Москва", зимние виды спорта закаляют не только тело, но и характер. "Самые стойкие в мире люди – лыжники", — заметил Игорь Иусов.Он особо подчеркнул, что перебарщивать с тренировками нельзя: если заниматься слишком часто или чрезмерно долго, появится состояние подавленности и усталости. Кроме того, он предостерег россиян от травм.Ранее эксперты предупредили об опасности запоев и алкодепрессии, а также дали рекомендации, как не надоесть друг другу за праздники.