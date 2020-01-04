Росстандарт рекомендует водителям ознакомиться с перечнем нарушений.

11 заправок Владимирской области попали в перечень АЗС, где по итогам 2019 года были выявлены факты реализации фальсифицированного топлива. Об этом на сайте Росстандарта.В частности, в список вошли несколько заправок во Владимире по адресам: улица Куйбышева, 22, Большая Нижегородская, 73б и улица Мира, 1а.Кроме того, Росстандарт включил в перечень заправки в населенных пунктах Лихая пожня и Лукново Вязниковского района, АЗС в Кольчугинском районе на 151 км от автодороги М-7, в деревне Корытово Киржачского района, деревне Мисюрево Гороховецкого района.Также в список вошли заправки на улице Космонавтов в Коврове, в селе Бутылицы Меленковского района, а также на улице Луговой в Юрьев-Польском.Росстандарт рекомендует водителям ознакомиться с перечнем нарушений и учитывать эту информацию при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.