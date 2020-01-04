Праздничный, активный, патриотичный проект от Федерации бокса России в Москве за несколько дней посетили более 100 тысяч человек. Рождественские елки от Федерации бокса в Москве – это уникальная акция, и организаторы надеются, что в следующие годы к нему присоединятся и другие спортивные организации.

Праздничный, активный, патриотичный проект от Федерации бокса России в Москве за несколько дней посетили более 100 тысяч человек. Рождественские елки от Федерации бокса в Москве – это уникальная акция, и организаторы надеются, что в следующие годы к нему присоединятся и другие спортивные организации.В масштабном событии, организованном Федерацией бокса России, как сообщает , принимают участие мировые звезды спорта. Они проводят открытые тренировки, мастер-классы и признаются, что такое мероприятие для детей – это очень хорошая идея.Одно из занятий провел бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев. Он не смог сдержать эмоций: "Сложно подобрать слова, насколько важны отрытые тренировки для детей. Это же будущее поколение!".Также занятия организовали такие именитые боксеры, как Александр Беспутин, Алексей Егоров, Эдуард Трояновский, олимпийские чемпионы Евгений Тищенко и Егор Мехонцев. "Хотел бы поблагодарить родителей, которые приводят своих детей на подобные тренировки. В будущем некоторые из этих ребят могут заняться боксом и добиться высочайших результатов", – отметил Евгений Тищенко.Помимо тренировок, Федерация бокса России организовала настоящий рождественский праздник. На площадке столичного "Центра Прогресса бокса" детей ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, горки, аттракционы, каток, кинотеатр, катания на оленях и собачьих упряжках, Баба Яга и Дед Мороз и многое другое.Глава спортивной организации Умар Кремлев отметил, что рождественская елка – это благотворительный проект Федерации бокса России, направленный на приобщение молодежи к спорту. "Мы хотим, чтобы подобные елки проходили и в регионах", – подчеркнул Кремлев.Участие в Рождественских елках от Федерации Бокса России бесплатное, мероприятия продлятся до 9 января.