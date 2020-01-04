Музыкант Сергей Шнуров рассказал, как устанавливает цены на
выступление своего коллектива Ленинград. По словам знаменитости, стоимость
корпоратива с участием популярных исполнителей зависит в буквальном смысле от
настроения.
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, как устанавливает цены на
выступление своего коллектива "Ленинград". По словам знаменитости, стоимость
корпоратива с участием популярных исполнителей зависит в буквальном смысле от
настроения.
Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как
много ему хочется выступать. "Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется
тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть
мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000",
– сказал Сергей Шнуров.
Вокалист отметил, что концерты группировки "Ленинград" всегда
проходят на высоком уровне. В этом вопросе им нет конкурентов, поэтому они
могут позволить себе устанавливать стоимость, не ориентируясь на рынок.
"Круче нас никто тебе праздника не сделает на ограниченном пространстве.
Нет таких артистов", – заметил певец.
добавил, что нет никакого секрета в том, чтобы быть
лучшим в корпоративных выступлениях. Музыкант признался, что он и его товарищи специально
придумали шоу, которое можно показать в ограниченном пространстве.
9 Июн 2019 в 11:55 PDT
"Все остальные же в основном думают о том, как отразить свою
бессмертную душу с помощью семи или двенадцати нот. А мы об этом не думаем, мы занимаемся
практическими вещами", – сказал