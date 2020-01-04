Музыкант Сергей Шнуров рассказал, как устанавливает цены на выступление своего коллектива Ленинград. По словам знаменитости, стоимость корпоратива с участием популярных исполнителей зависит в буквальном смысле от настроения.

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, как устанавливает цены навыступление своего коллектива "Ленинград". По словам знаменитости, стоимостькорпоратива с участием популярных исполнителей зависит в буквальном смысле отнастроения.Артист заявил, что цена формируется исходя из того, какмного ему хочется выступать. "Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочетсятебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется игратьмало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000",– сказал Сергей Шнуров.Вокалист отметил, что концерты группировки "Ленинград" всегдапроходят на высоком уровне. В этом вопросе им нет конкурентов, поэтому онимогут позволить себе устанавливать стоимость, не ориентируясь на рынок."Круче нас никто тебе праздника не сделает на ограниченном пространстве.Нет таких артистов", – заметил певец.добавил, что нет никакого секрета в том, чтобы бытьлучшим в корпоративных выступлениях. Музыкант признался, что он и его товарищи специальнопридумали шоу, которое можно показать в ограниченном пространстве.9 Июн 2019 в 11:55 PDT"Все остальные же в основном думают о том, как отразить своюбессмертную душу с помощью семи или двенадцати нот. А мы об этом не думаем, мы занимаемсяпрактическими вещами", – сказал