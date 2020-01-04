Четыре человека погибли при крушении самолета ВВС Шри-Ланки в провинции Ува на юге страны. Произведенную почти 30 лет назад воздушную машину Y-12 сняли за несколько секунд до трагедии.

Четыре человека погибли при крушении самолета ВВС Шри-Ланки в провинции Ува на юге страны, сообщает ColomboPage. Произведенную почти 30 лет назад воздушную машину Y-12 сняли за несколько секунд до трагедии.ЧП произошло утром в пятницу по местному времени. Турбовинтовой самолет китайского производства вылетел с авиабазы Виравила и направлялся в Ратмалану, что к югу от Коломбо. По неустановленным пока причинам лайнер врезался в гору в округе Бадулла.Как видно на кадрах, выпущенный в 1990 году самолет упал в непосредственной близости от жилых домов. Владелица одного из них получила травмы и была госпитализирована. Судьба четверых находившихся на борту военнослужащих печальна — они скончались на месте.