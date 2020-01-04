Причиной пожара в Подмосковье, в котором погибли четыре человека, могла стать аварийная работа электросетей. Такое предварительное заключение сделали следователи регионального Следкома.

Причиной пожара в Подмосковье, в котором погибли четыре человека, могла стать аварийная работа электросетей. Такое предварительное заключение сделали следователи регионального Следкома.Ранее сообщалось, что в садовом товариществе в подмосковном Подольске сгорел жилой дом. Площадь пожара составила более 100 кв. метров. После того, как огонь удалось погасить, пожарные обнаружили четыре тела: двух взрослых и двух детей трех лет и восьми месяцев. Скорее всего, они отравились угарным газом, точнее будет известно после проведения ряда экспертиз. Пожилой женщине, также бывшей в доме во время пожара, удалось спастись, сейчас она доставлена в больницу.