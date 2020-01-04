2020-01-04 15:45:03
2020-01-04 15:45:03
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/ Тема: «Смешная, оригинальная, жизненная» - во Владимире продолжается премьера комедии года
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Из столичной богемы прямиком на скотный двор 19 века. Во владимирских кинотеатрах продолжается комедия года «Холоп». Как встретили её зрители? Об этом Александр Сыпченко.
Искрометный юмор, романтика и приключения. Вместе со всей страной новую комедию "Холоп" смотрит и владимирский зритель. Необычная история о похождениях повесы и мажора, которого отец-олигарх превращает в деревенского конюха, вызвала неподдельный интерес.
Наталья Юзова, зритель: «Дома делать нечего, решила посмеяться, отдохнуть. Попкорн покушать.»
Внимание зрителя привлекает и звёздный актерский состав: Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Александра Бортич. Даже в будний день за билетами на фильм- очередь.
Анастасия Ключенович, кассир киноцентра «Киномакс-Буревестник»: «Народ идет, фильм ожидается интересный, и спрашивали люди про него. - Много билетов продано? - Ну, достаточно.»
Легкая драматичная комедия создает новогоднее настроение. Смотреть ленту будут и сами сотрудники комплекса, правда, в выходной день.
Юлия Гордеева, менеджер по рекламе и PR киноцентра «Киномакс-Буревестник»: «Этот фильм поставлен в новогодний период, наверное потому, что людям наконец-то нужно посмеяться над комической ситуацией и поднять себе настроение. Ведь снега нет, но хоть чем-то мы должны себя порадовать.»
Те кто уже успел посмотреть "Холопа", охотно делятся эмоциями. Для многих стало открытием, что фильм российского производства, ни в чем не уступает аналогам западной киноиндустрии, а во многом и превосходит их. Работа режиссёра Клима Шипенко создана в лучших традициях комедий прошлых лет.
- Скажите, Вам фильм понравился?
- Очень!
- А чем он Вам понравился?
- Смешной, оригинальный и жизненный, - отвечает Анастасия Жунева, зрительница.
- Для нынешнего поколения, которое достаточно эгоистичное, это как раз учит тому, что нужно быть добрым и понятливым, любить своих родителей, а родителям любить своих детей, - добавляет зрительница Ирина Юдина.
«Холоп» - не просто комедия положений, но и прекрасная любовная драма, в которой каждый найдет для себя что-то новое.
Александр Сыпченко, корреспондент: «Прокат отечественной комедии «Холоп» пройдет и в период новогодних праздников. Фильм не имеет жестких возрастных ограничений и прекрасно подойдет для похода в кино всей семьей.»
Александр Сыпченко, Александр Голубев, «Вести-Владимир»