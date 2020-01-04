04.01.2020

2020-01-04 15:45:03

«Смешная, оригинальная, жизненная» - во Владимире продолжается премьера комедии года

Из столичной богемы прямиком на скотный двор 19 века. Во владимирских кинотеатрах продолжается комедия года «Холоп». Как встретили её зрители? Об этом Александр Сыпченко.

Искрометный юмор, романтика и приключения. Вместе со всей страной новую комедию "Холоп" смотрит и владимирский зритель. Необычная история о похождениях повесы и мажора, которого отец-олигарх превращает в деревенского конюха, вызвала неподдельный интерес.

Наталья Юзова, зритель: «Дома делать нечего, решила посмеяться, отдохнуть. Попкорн покушать.»

Внимание зрителя привлекает и звёздный актерский состав: Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Александра Бортич. Даже в будний день за билетами на фильм- очередь.

Анастасия Ключенович, кассир киноцентра «Киномакс-Буревестник»: «Народ идет, фильм ожидается интересный, и спрашивали люди про него. - Много билетов продано? - Ну, достаточно.»

Легкая драматичная комедия создает новогоднее настроение. Смотреть ленту будут и сами сотрудники комплекса, правда, в выходной день.

Юлия Гордеева, менеджер по рекламе и PR киноцентра «Киномакс-Буревестник»: «Этот фильм поставлен в новогодний период, наверное потому, что людям наконец-то нужно посмеяться над комической ситуацией и поднять себе настроение. Ведь снега нет, но хоть чем-то мы должны себя порадовать.»

Те кто уже успел посмотреть "Холопа", охотно делятся эмоциями. Для многих стало открытием, что фильм российского производства, ни в чем не уступает аналогам западной киноиндустрии, а во многом и превосходит их. Работа режиссёра Клима Шипенко создана в лучших традициях комедий прошлых лет.

- Скажите, Вам фильм понравился?

- Очень!

- А чем он Вам понравился?

- Смешной, оригинальный и жизненный, - отвечает Анастасия Жунева, зрительница.

- Для нынешнего поколения, которое достаточно эгоистичное, это как раз учит тому, что нужно быть добрым и понятливым, любить своих родителей, а родителям любить своих детей, - добавляет зрительница Ирина Юдина.

«Холоп» - не просто комедия положений, но и прекрасная любовная драма, в которой каждый найдет для себя что-то новое.

Александр Сыпченко, корреспондент: «Прокат отечественной комедии «Холоп» пройдет и в период новогодних праздников. Фильм не имеет жестких возрастных ограничений и прекрасно подойдет для похода в кино всей семьей.»

Александр Сыпченко, Александр Голубев, «Вести-Владимир»