В Континентальной хоккейной лиге завершились еще два матча регулярного чемпионата. В Балашихе омский Авангард оказался сильнее Адмирала из Владивостока со счетом 4:1, а московский Спартак на своем льду проиграл подольскому Витязю – 2:3.

В Континентальной хоккейной лиге завершились еще два матча регулярного чемпионата. В Балашихе омский "Авангард" оказался сильнее "Адмирала" из Владивостока со счетом 4:1, а московский "Спартак" на своем льду проиграл подольскому "Витязю" – 2:3.В составе "омских ястребов" шайбы забросили Брэндон Макмиллан (7-я минута), Сергей Шумаков (28-я), Свен Андригетто (45-я) и Семен Ручкин (51-я). За "моряков" отличился Мартин Бакош (53-я)."Витязь" в гостях сумел прервать четырехматчевую серию поражений. Голы в ворота красно-белых записали на свой счет Якуб Ержабек (3-я минута), Павел Воробей (28-я) и Данила Моисеев (43-я). У москвичей отличились Федор Малыхин (6-я) и Илья Зубов (19-я).