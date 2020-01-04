Экс-жительница шоу Дом-2 Евгения Феофилактова может возобновить отношения с бывшим возлюбленным Маджидом Гиагиа. Арабский бизнесмен шлет комплименты звезде телестройки.

Экс-жительница шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова может возобновитьотношения с бывшим возлюбленным Маджидом Гиагиа. Арабский бизнесмен шлеткомплименты звезде телестройки.В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоуи богача иностранца. Не успели поклонники шоу "Дом-2" вдоволь позавидоватькрасивым влюбленным, как пара объявила о расставании.Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерногоувлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звездытелестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об "Инстаграм", выйти занего замуж и родить детей. Евгения выполнить поставленные условия отказалась.Судя по всему, чувства бизнесмена к бывшей жительницееще не утихли. Влюбленный араб отправляет трогательные послания россиянке."Моя королева, я так скучаюпо тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни", – написал Маджидв микроблоге Евгении.2 Янв 2020 в 11:19 PSTИнтересно, что Феофилактова бывшего не проигнорировала. Вответ барышня призналась, что тоже скучает. Возможно, влюбленные в скором временивоссоединятся. Экс-участница судя по всему, не может забытьчерноокого мужчину, который купал ее в роскоши."Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочетотношений, но сначала, чтобы я опубликовал в "Инстаграм" фотографию с ней", -рассказал Маджид Гиагиа.