Экс-жительница шоу Дом-2 Евгения Феофилактова может возобновить
отношения с бывшим возлюбленным Маджидом Гиагиа. Арабский бизнесмен шлет
комплименты звезде телестройки.
Экс-жительница шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова может возобновить
отношения с бывшим возлюбленным Маджидом Гиагиа. Арабский бизнесмен шлет
комплименты звезде телестройки.
В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу
и богача иностранца. Не успели поклонники шоу "Дом-2" вдоволь позавидовать
красивым влюбленным, как пара объявила о расставании.
Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного
увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды
телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об "Инстаграм", выйти за
него замуж и родить детей. Евгения выполнить поставленные условия отказалась.
Судя по всему, чувства бизнесмена к бывшей жительнице
еще не утихли. Влюбленный араб отправляет трогательные послания россиянке.
"Моя королева, я так скучаю
по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни", – написал Маджид
в микроблоге Евгении.
2 Янв 2020 в 11:19 PST
Интересно, что Феофилактова бывшего не проигнорировала. В
ответ барышня призналась, что тоже скучает. Возможно, влюбленные в скором времени
воссоединятся. Экс-участница судя по всему, не может забыть
черноокого мужчину, который купал ее в роскоши.
"Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочет
отношений, но сначала, чтобы я опубликовал в "Инстаграм" фотографию с ней", -
рассказал Маджид Гиагиа.