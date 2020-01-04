В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Ситуацией уже заинтересовались в министерстве здравоохранения Приморья.

В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Ситуацией уже заинтересовались в министерстве здравоохранения Приморья.Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.На кадрах видно, что, когда она попыталась пройти вслед за ним за дверь, стоматолог схватил ее за руку и попытался вырвать телефон. Все это время малыш был на руках у мамы."Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия", — говорится в комментарии регионального Минздрава.По предварительной информации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также переломы указательного и среднего пальцев на правой руке.