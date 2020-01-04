Пациентка и сопровождавшая ее родственница пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с такси в Краснодаре. ДТП попало в объективы нескольких камер.

Пациентка и сопровождавшая ее родственница пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с такси в Краснодаре. ДТП попало в объективы нескольких камер.Авария произошла около шести часов утра 4 января на углу улиц Северная и Седина. На кадрах видно, что служебная машина с включенными проблесковыми маячками (работала ли сирена, запись не позволяет судить) вылетела на перекресток на красный сигнал светофора и оказалась на пути "Яндекс.Такси".От удара в заднюю часть скорая завалилась на правый бок и, вращаясь, проскользила по асфальту еще около 15 метров.По данным телеканала "Краснодар", пострадали две пассажирки скорой, выбраться из салона им помогли очевидцы аварии.