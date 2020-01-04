Ликвидация Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Ликвидация Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.Он заявил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.Трамп обвинил Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что на его совести гибель сотен американцев. По словам президента, именно Сулеймани стоял за последними нападениями на американцев в Ираке, а также за ракетным обстрелом базы у Тикрита и организацией беспорядков у посольства США в Багдаде."То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены".2 января Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа американские военные провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани, передает "Интерфакс".