Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с главным тренером Валерием Брагиным объявил состав команды на предстоящий полуфинал чемпионата мира против команды Швеции.

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с главным тренером Валерием Брагиным объявил состав команды на предстоящий полуфинал чемпионата мира против команды Швеции.Обращает на себя внимание, что стражем ворот России в матче против "Тре крунур" будет Ярослав Аскаров.Полностью состав Росси выглядит следующим образом:Вратари: Аскаров (Мифтахов);Первое звено: Романов, Галенюк, Денисенко, Хованов, Соколов;Второе звено: Пыленков, Замула, Дорофеев, Морозов, Александров;Третье звено: Мисюль, Журавлев, Марченко, Воронков, Подколзин;Четвертое звено: Малышев, Ртищев, Круглов, Грошев, Соркин.Матч за путевку в финал мирового первенства начнется в 17:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встретятся команды Канады и Финляндии. Их матч состоится также четвертого января после матча россиян и шведов.