Трагедия произошла днем в субботу, 4 января, во 2-ом Шоссейном переулке, но о причинах возгорания говорить пока рано. Первоначально появилась информация о загоревшемся поле в частном доме, однако позже были обнародованы кадры, свидетельствующие о том, что площадь пожара была невелика.

Три человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Зарайске, сообщили в экстренных службах области.Трагедия произошла днем в субботу, 4 января, во 2-ом Шоссейном переулке, но о причинах возгорания говорить пока рано. Первоначально появилась информация о загоревшемся поле в частном доме, однако позже были обнародованы кадры, свидетельствующие о том, что площадь пожара была невелика.По предварительной версии, мужчины отравились угарным газом, откачать их не успели. Личности погибших сейчас устанавливают следователи.Днем ранее в Подольске при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое маленьких детей.