На пятом этапе лыжной многодневки Тур де Ски, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин. На дистанции 15 км классическим стилем первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 39 минут 51,0 секунды.

На пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин. На дистанции 15 км классическим стилем первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 39 минут 51,0 секунды.Следом за ним расположились россияне Сергей Устюгов (+0,7 секунды) и Александр Большунов (1,0), уступившие лидеру гонки лишь на финише.Ранее на "Тру де Ски" завершился масс-старт у женщин. Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла шестое место.