Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ликвидацию американскими военными командующего иранским спецподразделением Аль-Кудс Касема Сулеймани с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Французский министр подчеркнул обеспокоенность Парижа в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке в последние месяцы и резким обострением ситуации в Ираке в последние недели.

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ликвидацию американскими военными командующего иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. По сообщению Помпео в "Твиттере", противостояние враждебной активности иранского режима — общий приоритет США с европейскими союзниками.По сообщению МИД Франции, Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке в последние месяцы и резким обострением ситуации в Ираке в последние недели. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД в ближайшие часы обсудят ситуацию со всеми региональными и международными партнерами.По сообщению французского МИД, в Париже призывают все стороны к сдержанности, передает РИА Новости. При этом Франция призывает Иран избегать "действий, которые могут усугубить региональную нестабильность или привести к серьезному кризису распространения ядерного оружия".Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал все стороны "работать над последующей деэскалацией", так как в регионе Ближнего Востока нужна стабильность.Американский удар по Ираку, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани, обсудили по телефону лидеры России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон считают, что этот поступок Вашингтона может спровоцировать серьезное ухудшение ситуации в регионе.Ранее Помпео обсудил убийство генерала Сулеймани, в частности, с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.По словам, Хайко Мааса, авиаудар США, в результате которого погиб Сулеймани, "последовал за рядом опасных провокаций Ирана", однако в результате данной акции разрядка напряженности "не стала проще".Высший совет национальной безопасности Ирана назвал "преступное нападение" США на генерала Сулеймани их "крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии". От последствий этого просчета США так просто не уйдут, обещает Тегеран.В заявлении иранского совета нацбезопасности сказано, что США убили Сулеймани, чтобы отомстить за вклад Ирана в победу над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) и другими экстремистами. "Преступники должны ожидать сурового возмездия в нужное время и в нужном месте", — добавили там.Тем временем в МИД Саудовской Аравии после убийства генерала Сулеймани призвали к самообладанию и подчеркнули: международное сообщество должно принять необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности региона.