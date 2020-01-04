Исследователи обнаружили в лесах Индонезии самую большую в мире раффлезию. Этот цветок ведет паразитический образ жизни, питаясь другими цветами и растениями, сообщает Специалисты ..

Исследователи обнаружили в лесах Индонезии самую большую в мире раффлезию. Этот цветок ведет паразитический образ жизни, питаясь другими цветами и растениями, сообщаетСпециалисты полагают, что цветок распустился совсем недавно. Его диаметр составляет невероятные 122 сантиметра. По даннымЦентра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре, эти размеры являются самыми большими из когда-либо зафиксированных.