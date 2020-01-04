Оператор ГТС Украины в полном объеме выполняет все заявки Газпрома по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщила пресс-служба украинского оператора.

"Оператор ГТС Украины" в полном объеме выполняет все заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщила пресс-служба украинского оператора.Ранее, 20 декабря, Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, по которому украинский "Нафтогаз" забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах. Вечером 30 декабря Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января."Газпром" и "Нафтогаз" тогда подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, по которому компанией-организатором транзита становится "Нафтогаз". "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.1 января глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что первая ночь работы компании прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.Теперь в компании отметили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме, передает РИА Новости. "Предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", — добавили там.Тем временем компания "Укртрансгаз" сообщила, что объем транспортировки российского газа в Евросоюз через территорию Украины за минувший год вырос на 3 процента по сравнению с 2018-м, составив 89,6 миллиардов кубометров. При этом, по информации на сайте компании, импорт газа Украиной из России является нулевым, а из ЕС — 14,2 миллиарда кубометров, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Украина не импортирует газ из России уже 1496 дней, напоминает "Укртрангаз".В украинских подземных хранилищах находится 18,9 миллиарда кубометров газа, что на 36 процентов больше, чем год назад, добавили в "Укртрансгазе". Перед началом отопительного сезона в руководстве украинского "Нафтогаза" заявляли, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах — 21,4-21,6 миллиарда кубометров. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января, передает ТАСС.