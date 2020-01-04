Документ предполагает несколько практических шагов, рассчитанных до 2025 года. Среди его целей – сокращение различий в качестве жизни людей, проживающих в разных областях и краях страны, а также ускорение темпов развития территорий.

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства. Документ предполагает несколько практических шагов, рассчитанных до 2025 года. Среди его целей – сокращение различий в качестве жизни людей, проживающих в разных областях и краях страны, а также ускорение темпов развития территорий.В соответствии с документом будут определены несколько перспективных центров с потенциалом экономического роста. Планируется сделан акцент на развитии человеческого потенциала и на развитии транспортной сети. Причем отдельное внимание уделят формированию и развитию минерально-сырьевых центров.