Футбольная ассоциация Ганы объявила о массовых увольнениях в составе национальных сборных своей страны. Работы лишились абсолютно все наставники главных мужских, женских и молодежных команд.

Футбольная ассоциация Ганы объявила о массовых увольнениях в составе национальных сборных своей страны. Работы лишились абсолютно все наставники главных мужских, женских и молодежных команд.Причины столь глобальных изменений в сборных командах всех ключевых уровней ганского футбола пока остаются неизвестными, сообщает "Спорт-экспресс". Главным тренером главной мужской команды был Квеси Аппиа, возглавлявший команду с 2017 года.Итоговое решение о роспуске тренерских штабов всех сборных Ганы принял новый президент организации Курт Окраку.