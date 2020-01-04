Как минимум 53 человека стали жертвами наводнения в Индонезии.

Как минимум 53 человека стали жертвами наводнения в Индонезии. В результате продолжительных ливней в районе столицы сошло несколько оползней.По данным национального агентства по противодействию стихийным бедствиям, более 173 тысяч человек в остались без жилья.Сильные ливни обрушились на Индонезию 31 декабря, в результате чего часть Джакарты оказалась затопленной, сообщает телеканал "Россия 24".